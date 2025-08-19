Denizli\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs tutulandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde 2 bin 240 litre etil alkol ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sahte alkollü içki üretimi ve satışını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli şahısın adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken adreslerinde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanmak amacıyla stoklanmış 2 bin 240 litre etil alkol ele geçirildi.

Tutuklanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ