Denizli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Organizatörler Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Organizatörler Yakalandı

Denizli\'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Organizatörler Yakalandı

Denizli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, para karşılığı 2 kaçak göçmeni kente getiren organizatörler yakalandı. Yakalanan 4 şahıs sınırdışı edilme işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

14.02.2024 14:03
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda, ili organizatör para aldıkları iyi yabancı uyruklu şahıs ile birlikte yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollarla giriş yapan 2 Suriye uyruklu şahsı yakaladı. Genişletilen soruşturma kapsamında 2 kaçak göçmeni para karşılığı kente getiren 2 Suriye uyruklu organizatör de kıskıvrak yakaladı. Emniyeteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilme işlemleri başlatılan 4 şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Organizatörler Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kaçak Göçmen Operasyonu: Organizatörler Yakalandı - Son Dakika
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