Denizli\'de kaçan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı, uyuşturucudan aranıyorlardı

Denizli'de uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şahıs kovalamacanın ardından yakaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye faaliyeti gerçekleştiren Yunus timleri şüphelendikleri 3 şahsı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şahıs yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde, 3 şüpheli şahsın, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan arandığının öğrenildi.