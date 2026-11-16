Denizli\'de kaçan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı, uyuşturucudan aranıyorlardı

Denizli'de kaçan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı, uyuşturucudan aranıyorlardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Yunus timlerinin durdurmak istediği 3 şüpheli, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı ve kısa süren kovalamacayla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu ve çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.
Denizli'de uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şahıs kovalamacanın ardından yakaladı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye faaliyeti gerçekleştiren Yunus timleri şüphelendikleri 3 şahsı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şahıs yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde, 3 şüpheli şahsın, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan arandığının öğrenildi.
Kaynak: İHA
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