Denizli'de Kaldırım İşgali Tartışması: Esnaf ve Zabıta Arasında Gerilim - Son Dakika
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Denizli'de Kaldırım İşgali Tartışması: Esnaf ve Zabıta Arasında Gerilim

Denizli'de esnafın kaldırımda sergilediği ayakkabılar, zabıta ekipleri tarafından toplandı. Zabıta denetimleri sırasında yaşanan gerginlik, esnafın ürünlerinin toplanmasıyla tırmandı. İşletmeciler, ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini dile getirerek, çözüme yönelik yardım talebinde bulundular.

16.04.2025 20:29
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Denizli'de esnaf ile zabıta arasında kaldırım işgali gerilimi

Esnafın kaldırımda sergilediği ayakkabılar, zabıta ekipleri tarafından toplanıp götürüldü

DENİZLİ - Denizli'de kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, zabıta ekipleriyle esnaf arasında gerilim yaşandı. Bir mağazanın önündeki ürünler, zabıta ekipleri tarafından toplanarak götürüldü.

Denizli'de zabıta ekiplerinin kaldırımlara ürün, tabela ve varil gibi geçişi önleyecek ya da zorlaştıracak eşyaların konulmamasına yönelik başlattığı denetimler devam ediyor. Denetimlerini Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürdüren zabıta ekiplerinin daha önce uyardıkları bir ayakkabıcı esnafıyla karşı karşıya geldiği son denetimde tartışma çıktı. Burhan Yılmaz'a ait mağaza girişindeki basamağın yanındaki boşlukta sergilenen ayakkabılar, zabıta ekipleri tarafından toplandı. Ürünlerinin götürülmesini engellemeye çalışan işletmeci ile zabıta ekipleri arasında gergin anlar yaşandı.

Ürünlerinin kaldırımda geçişe engel olmadığını ve mağazanın merdivenin sınırında sergileme yapıldığını söyleyen işletmecinin tüm çabalarına rağmen zabıtalar tarafından toplanan ürünler kamyonete yüklenerek götürüldü. İşletmeci ile zabıtalar arasında yaşanan gergin anlar ve ürünlerin toplanarak götürüldüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mallarına el konulan Burhan Yılmaz, "Bizim dükkanımızda alanımız küçük olduğu için kapının önüne ufak tefek mallar koyarak müşterinin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili daha önce uyarıda bulundular, mallarımızı toparladık. Yine de zabıta ekipleri bir anda gelip mallarımıza el koydu. O mallar bizim sermayemiz. Esnaf olarak zaten ekonomik sıkıntıdayız. Biz burada işletmecilik yapma, istihdam sağlama derdindeyiz. Belediye ile bu kaldırım işgali yüzünden hep karşı karşıya geliyoruz. Çok defa ceza yazdılar, ödediğimiz ceza parası kazandığımız paradan daha yüksek. Bununla ilgili gerekli başvurularda da bulunduk, 'Bize yardımcı olun, bir sınır koyun oraya geçmeyelim, vatandaşı rahatsız etmeyelim ve geçişi engellemeyelim' dedik ama bugüne kadar bir sonuç alamadık. Bir anda gelip mallarımıza el koyup gittiler. Mağaza merdiveni bize ait olduğu için üzerindeki mallara el koymuyorlar ama iki merdiven arasında kalan boş yere koyduğumuz mala el koyuyorlar. Oradan zaten geçiş olmuyor, merdivenler var. Sadece orada merdiven olmadığı için mi ürünlerimize el konuluyor. Bu sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaldırım İşgali Tartışması: Esnaf ve Zabıta Arasında Gerilim - Son Dakika

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