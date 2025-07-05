Denizli\'de Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli – Aydın Otoyolunda mola verdikleri dinlenme tesisinden çıkarken yanlışlıkla ters yöne giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, önceki gün öğle saatlerde Denizli-Aydın Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mola verdikleri dinlenme tesisinden çıkarken, bir anlık dalgınlığı sonucu ters yöne dönen Saime Gökçen Yıldız'ın (20) kullandığı 80 FZ 853 plakalı otomobil, Denizli'den İzmir'e gitmekte olan Necmettin K. (50) idaresindeki 35 JZ 769 plakalı kamyonla çarpıştı. Genç kızın kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrularak, büyük hasar aldı.

Otoyolu kullanan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü kızı Saime Gökçen Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücünün babası Gökhan Yıldız (50) ve annesi Nihal Yıldız (48) ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız (18), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Denizli'deki hastanelere, sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ