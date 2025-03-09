Denizli\'de Konteyner Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de bahçesindeki konteyneri düzeltmek için yapılan çalışma sırasında kayan konteynerin altında kalan genç hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Acıpayam İlçesi Pınaryazı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahçelerinde yer alan konteyneri yükseltmek isteyen Aykut Sürücüoğlu çeşitli materyallerden destek alarak konteyneri havaya kaldırdı. Çalışma sırasında desteklerin üzerinden kayan konteyner, Arif Sürücüoğlu'nun üzerine devridi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri genç adamı konteynerin altından çıkartı. Konteynerin altından çıkartılan Sürücüoğlu'nun sağlık durumunu kontrol eden sağlık ekipleri hayatını belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ