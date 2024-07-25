Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Girilen Evde Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Girilen Evde Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü kokular üzerine girilen bir evde yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen adamın ölüm sebebi otopsi sonucunda netlik kazanacak.

25.07.2024 09:59
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Denizli'de kötü kokular üzerine girilen evde yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen adamın ölüm sebebi otopsinin ardından netleşecek.

Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı bir evden gelen kötü koku üzerine mahalle sakinleri muhtara haber verdi. Muhtar ve polis ekipleri birlikte girdikleri evde Yılmaz Mercan'ın (53), cansız bedeni ile karşılaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından da müdahale edilen Mercan'ın günler öncesinde yaşamını yitirdiği öngörülüyor. Olay yerinde savcı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Mercan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Mercan'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Girilen Evde Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kötü Kokular Üzerine Girilen Evde Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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