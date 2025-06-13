Denizli\'de Kraliçe Arı Şehir Merkezini İstila Etti

Denizli'de kovandan kaçan kraliçe arı şehir merkezine geldi. Kraliçe arıyı takip eden diğer bal arıları Denizli Çınar Meydanını istila etti.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bal üretimi yapılan kovandan kaçan kraliçe bal arısı Denizli şehir merkezine geldi. Kraliçeyi takip eden diğer bal arıları kraliçenin peşinden gelerek şehir merkezini istila etti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren giyim mağazasının tabelasındaki delikten içeriye giren kraliçe arının etrafını binlerce bal arısı sardı. Bir anda binlerce arının uçmaya başladığı bulvarda esnaflar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bulvarda alışveriş yapan vatandaşlar arı kolonisi görünce büyük korku yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarında esnaflık yapan ve hobi olarak arıcılık yapan Hasan Uzdere ve Turgut Erturunç, kraliçe arıyı yakalayarak kutu içerine aldı. Kutunun içerinde arıları toparlayan arıcılar arıları alarak şehir merkezinden uzaklaştırdılar.

Arıları kutu içerisine toparlamaya çalışan Turgut Erturunç, "Sabah dükkanı açmaya geldiğim zaman dükkanın tabelasına yığılmışlardı. Yoldan geçen birisi gelmiş arıların yarısını almış yarısı kalmış. Kraliçe arıyı almamış. Belediyenin ekipleri geldi arıları zehirlemek istediler. Arıların zehirlenmesine izin vermedik. Kutu getirdik Kraliçe arıyı kutu içerisine aldık. Yavaş yavaş tüm arıları kutu içerisine alacağız" dedi.

Arıların bal yapma zamanı olduğu için insanlara saldırmayacağını belirten Hasan Uzkaya, "Galiba buralara yakın bir yerde arı kolonisi vardı. Arılar buraya 3 kilometre kadar uzaklıktan gelebilirler. Kovandan çıkarak kendilerine yeni bir yuva ararlar. Bunlarda herhalde kovandan çıkarak buraya geldiler levhayı buldular burayı geçici olarak sığındılar, belirli süre sonra buradan da giderlerdi. Yoldan geçen vatandaşlar korkmuş ama korkacak bir şey yok. Bunlar ovul arı bunların mideleri bal dolu olduğu için insana saldırmazlar sokmazlar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ