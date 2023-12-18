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Denizli'de Kredi Kartı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Kredi Kartı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Denizli'de genç bir kızın unuttuğu çantasından çalınan kredi kartıyla yapılan 5 bin liralık alışverişin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.

Denizli\'de Kredi Kartı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
18.12.2023 - 14:41,
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Denizli'de genç kızın unuttuğu çantasından kredi kartını çalan şüpheli, temassız ödeme seçeneğini kullanarak 5 bin liralık tekel ürünü satın almıştı. Güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan 2 şüpheli yakalandı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Burcu Arslan (21), arkadaşıyla birlikte eve dönmek için taksi bekledikleri durakta çantasını unuttu. Taksi ücretini arkadaşının ödemesi nedeniyle çantasına ihtiyaç duymayan genç kız, saatler sonra beklediği para transferini kontrol etmek için mobil uygulamaya giriş yaptığı esnada hayatının şokunu yaşadı. Kart hareketlerinde belli zaman aralıklarıyla 5 bin liralık alışveriş yapıldığını fark eden Arslan, çantası ve cüzdanının çalındığını anladı. Kartın temassız özelliğiyle tekel ürünü satın alındığını gören Arslan, alışverişlerin yapıldığı işletmelerin yolunu tuttu. Kredi kartının kullanıldığı anları güvenlik kamerasından izleyen Arslan, kartını iptal ettirdikten sonra bakiyesinin yarısından fazlasını bitiren şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Genç kızın unuttuğu çantasını geri getirmek yerine kartını çalıp alışveriş yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli Denizli polisi tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 5 farklı iş yerinden para harcaması yaptığı tespit edilen iki şüphelinin yakalandığını ve şüpheliler hakkında 'Banka ve kredi kartlarını kötüye kullanma' suçundan işlem yapıldığı ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kredi Kartı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Kredi Kartı Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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