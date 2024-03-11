Denizli\'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2022 yılında iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı olayda cinayet zanlısının kardeşini, eski eşiyle birlikte tetikçi tutarak öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan A., Mustafa A. tarafından öldürülüp arkadaşlarıyla birlikte 30 metrelik kuyuya atıldı. 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan A.'nın cansız bedenlerine, kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan A.'nın akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4'ü 11 Kasım 2023 yılında tutuklandı.
Katil zanlısının kardeşi öldürülmüştü
10 Ağustos 2023 Perşembe günü Aşağı Mahalle'de saat 07.20 sıralarında meydana gelen olayda, 2 genci öldüren ve tutuklu olan Mustafa A.'nın kardeşi Kemal A. (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal A., olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan detaylı soruşturmada ekipler, Kemal A.'yı tüfekle öldüren kişinin Şakir Hüsünbeyi (22) olduğunu öğrendi. Şakir Hüsünbeyi'nin, Kemal A.'yı öldürmek için 3 gün boyunca eve giriş çıkışlarını takip ettiği, cinayet için çaldığı motosikletin üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Saklandığı bağ evinde yakalanan Hüsünbeyi, cinayetin kendisinin işlediğini itiraf etti.
Kuyu cinayetinde oğlunu öldüren şahsın kardeşini, borç karşılığı öldürüldü
Hüsünbeyi, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan A.'nın annesi ile babasının, borçlarını ödeme karşılığında kendisi ile anlaştığını iddia etmişti. Öldürülen Hasan A. ile İsmail Yalçın'ın da arkadaşı olduğu intikam için cinayeti işlediğini ifadesinde söylemişti. Hüsünbeyi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından saatler öncesinde "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne Aynur Kural, eski kocası Yaşar A. ile kardeşleri İ.A. ve B.A. da gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan anne Aynur Kural ve eski kocası Yaşar A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Anne Kural serbest bırakıldı
Geçtiğimiz günlerde davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkarılan Aynur Kural ve eski kocası Yaşar A., Kemal A. cinayeti sanığı Şakir Hüsünbeyi ile ilgilerinin olmadığını savundu. Olay günü Yaşar A. ilçede olduğunu, Aynur Kural ise Denizli'de ikamet ettiği evinde bulunduğunu söyledi. Mahkemede sanıklardan anne Aynur Kural'ın 'delil yetersizliği' dolayısıyla serbest bırakılmasına, eski koca Yaşar A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı - Son Dakika
Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Gölcük'te durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan 102 okul servis aracını kontrol etti ve kusurlu bir şoföre trafik cezası yazdı. Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Çift evde yokken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangının sobadan kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetimleri sıklaştırarak sürücülere 'Emniyet Kemeri Kullanımın Önemi ve Zorunluluğu' hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu sonucunda, dilenci kılığına giren 8 şahıs, toplamda 725 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalmak suçundan gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, servis aracı bariyerlere çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Kaza sonucunda sürücünün bacağı koparken, olayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kağıthane'de yaşayan bedensel engelli Deniz Aydın, evine giden yolun dik bir yokuşta olmasından dolayı gece devriyesi yapan bekçilerden yardım istedi. İsteği kırmayan bekçiler, Aydın'ı evinin kapısına kadar götürerek takdir topladı. Yaşananlar kameralara da yansırken Aydın, bekçilere teşekkür etti.
Kastamonu il merkezinde bir işyerinden 5 milyon TL değerinde döviz ve TL'nin çalınması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimlikleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'da mekatronik mühendisi Konur Çakır, yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tır sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çakır'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin 15 gün süreyle 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Gabar Dağı bölgesine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların zarar görmemeleri için 11 Mart - 25 Mart tarihleri arasında bölgenin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?