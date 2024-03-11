Denizli'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı - Son Dakika
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Denizli'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı

Denizli\'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı

Denizli'de 2022 yılında iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı olayda cinayet zanlısının kardeşini, eski eşiyle birlikte tetikçi tutarak öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Mahkemede sanıklardan anne Aynur Kural'ın 'delil yetersizliği' dolayısıyla serbest bırakılmasına, eski koca Yaşar A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

11.03.2024 10:45
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2022 yılında iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı olayda cinayet zanlısının kardeşini, eski eşiyle birlikte tetikçi tutarak öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan A., Mustafa A. tarafından öldürülüp arkadaşlarıyla birlikte 30 metrelik kuyuya atıldı. 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan A.'nın cansız bedenlerine, kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan A.'nın akrabası olan Mustafa A. ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4'ü 11 Kasım 2023 yılında tutuklandı.

Katil zanlısının kardeşi öldürülmüştü

10 Ağustos 2023 Perşembe günü Aşağı Mahalle'de saat 07.20 sıralarında meydana gelen olayda, 2 genci öldüren ve tutuklu olan Mustafa A.'nın kardeşi Kemal A. (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal A., olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan detaylı soruşturmada ekipler, Kemal A.'yı tüfekle öldüren kişinin Şakir Hüsünbeyi (22) olduğunu öğrendi. Şakir Hüsünbeyi'nin, Kemal A.'yı öldürmek için 3 gün boyunca eve giriş çıkışlarını takip ettiği, cinayet için çaldığı motosikletin üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Saklandığı bağ evinde yakalanan Hüsünbeyi, cinayetin kendisinin işlediğini itiraf etti.

Kuyu cinayetinde oğlunu öldüren şahsın kardeşini, borç karşılığı öldürüldü

Hüsünbeyi, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan A.'nın annesi ile babasının, borçlarını ödeme karşılığında kendisi ile anlaştığını iddia etmişti. Öldürülen Hasan A. ile İsmail Yalçın'ın da arkadaşı olduğu intikam için cinayeti işlediğini ifadesinde söylemişti. Hüsünbeyi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından saatler öncesinde "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne Aynur Kural, eski kocası Yaşar A. ile kardeşleri İ.A. ve B.A. da gözaltına alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan anne Aynur Kural ve eski kocası Yaşar A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Anne Kural serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkarılan Aynur Kural ve eski kocası Yaşar A., Kemal A. cinayeti sanığı Şakir Hüsünbeyi ile ilgilerinin olmadığını savundu. Olay günü Yaşar A. ilçede olduğunu, Aynur Kural ise Denizli'de ikamet ettiği evinde bulunduğunu söyledi. Mahkemede sanıklardan anne Aynur Kural'ın 'delil yetersizliği' dolayısıyla serbest bırakılmasına, eski koca Yaşar A.'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kuyu cinayeti zanlısının kardeşini öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne serbest bırakıldı - Son Dakika
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