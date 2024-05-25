Denizli'de Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Denizli'de Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Denizli\'de Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi olarak tutuklu yargılanan Halil Karabağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıldır firari olan Karabağ, JASAT timlerince yakalandı.

25.05.2024 10:00
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Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi olarak tutuklu yargılanan ve beraat kararının ardından istinafa gönderilen dosya kapsamında Halil Karabağ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 3 yıldır firari olan Karabağ, JASAT timlerince yakalandı.

Denizli'de 9 Kasım 2018 tarihinde Selçukbey Mahallesi'nde inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut ise yaralanmıştı. Olayın ardından Halil Karabağ ve oğlu Kutluğhan Karabağ ile tetikçi olduğu ileri sürülen Gökhan Dülger, cinayete yardım ettikleri iddiasıyla Mert Danacı ile Kemal Atik tutuklandı. Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında ise 4 şahıs tutuklanırken, Halil Karabağ'ın ise beraatine karar verilmişti. Daha sonra dosya istinaf mahkemesine taşındı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların istinaf başvurularının reddedilmesini, beraat eden Halil Karabağ'ın tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanmasını talep etti. Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat eden Halil Karabağ'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu sonra indirim uygulayıp, ömür boyu hapis cezası vermişti.

Beraat kararının ardından firari azmettirici JASAT tarafından yakalandı

3 yıldır firari olan Halil Karabağ'ı yakalamak için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. JASAT timleri Karabağ'ın yakalanması için 2 aylık çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar kapsamında azmettirici Karabağ'ın bir yakınının evinde saklandığı belirlendi. JASAT timleri ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile müşterek adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Karabağ yakalanarak gözaltına alındı. Halil Karabağ geniş güvenlik önlemleri eşliğinde çelik yelekli halde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Karabağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Yamer ve Karabağ arasındaki cinayet kan davasına dönüşmüş, Mehmet Yamer'in kardeşi Raif Yamer de 2019 yılında Halil Karabağ'ın oğlu Oğuzhan Karabağ'ı öldürmüştü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, JASAT, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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