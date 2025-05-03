Denizli'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı

Tekstil işçilerini taşıyan minibüs karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı: 1'i ağır 13 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkması sonucu refüjü aşarak karşı şeritteki seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu minibüs devrilirken, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesi Denizli- Muğla Karayolu Sarabat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil işçilerini taşıyan A.S. idaresindeki 20 ADT 091 plakalı minibüs, Denizli-Muğla Karayolu'nda seyir halindeyken Tavas makası mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen D.A. yönetimindeki 20 ABA 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen minibüsün içindeki işçileri sıkıştıkları yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti. Kaza sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Kazada minibüs hurdaya döndü, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Devrilen minibüs, kurulan vinç yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi. Bu sırada yolu kapatılması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından yol eski haline dönerek kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.