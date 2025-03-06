Denizli'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Korku Yarattı - Son Dakika
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Denizli'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Korku Yarattı

Denizli\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Korku Yarattı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir mobilya ve ahşap imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının diğer iş yerlerine sıçraması önlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.03.2025 10:21  Güncelleme: 10:23
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine mobilya ve ahşap imalathanesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Çok sayıda ekiple yangına müdahale eden itfaiye, yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya ve ahşap ev eşyası imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde iş yerinden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Yapılan ihbarın ardından yangın bölgesine 16 itfaiye aracı ve 43 yangın söndürme personeli sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık, Bahçelievler, Kınıklı, Gümüşler, Akhan ve Sarayköy şubelerinden yönlendirilen ekipler, alevlerle mücadelede büyük bir özveri gösterdi. Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman patlamalar yaşansa da, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Korku Yarattı - Son Dakika

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