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Denizli'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ardından polis ekipleri, 200 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli\'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
27.12.2023 - 08:58,
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 adet motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli, polis ekiplerinin 200 saatlik güvenlik kamerasını titiz bir şekilde incelemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçe merkezinde meydana gele 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının ihbar edilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirdi. İhbarın yapıldığı bölgelerden temin edilen 200 saatlik kamera kaydı polis ekipleri tarafından dikkatlice izlendi. Farklı iş yeri ve adreslerden elde edilen kamera kayıtlarından elde edilen ip uçlarından yola çıkan polis ekipleri, 2 adet motosikleti çaldığı iddia edilen şüphelinin A.T. olduğunu tespit etti. Polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınan A.T., yapılan adli soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika


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