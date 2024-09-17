Denizli\'de Motosiklet Kazası: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halinde olan motosiklet, yaya olarak yürüyen yaşlı adama çarptı. Kaza sonucunda motosikletin çarptığı emekli öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya olarak yürüyen Ali Özcan (84)'a sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpma sonucunda savrulan Ali Özcan'ı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile Acıpayam Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede müdahalelerin ardından Denizli'ye sevk edilen Özcan, yapılan tüm müdahalelerin rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Motosikletin çarpması sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ali Özcan'ın emekli öğretmen olduğu öğrenildi. 84 yaşındaki emekli öğretmenin ölümü ailesine ve yakınlarına yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ