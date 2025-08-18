Denizli\'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Kale İlçesi'nde motosikleti ile kaza yapan 31 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni kazadan 4 saat sonra bulundu.

Kaza, Denizli'nin Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Sağıt (31), motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Denizli - Muğla karayolunda meydana gelen kazada gece 04.00 sıralarında yol kenarında Sağıt'ı ve motosikletini fark eden bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, kazanın ise yaklaşık 4 saat önce meydana geldiği öğrenildi.

Serdar Sağıt'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kale ilçesi Gökçeöğren Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mezarlığa defnedilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ