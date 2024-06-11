Denizli'de motosiklet kazasında amatör futbolcu hayatını kaybetti

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Denizli'nin Sarayköy ilçesine meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle kanala uçan amatör futbolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'nin Sarayköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden Kemal Karataş (32) kanala uçtu. Olayda başından darbe alan sürücü ağır yarandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karataş yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Karataş'ın Buharkent Belediyespor'un oyuncusu olduğu öğrenildi. Genç futbolcunu ölümü futbol camiasında üzüntüye neden oldu. - DENİZLİ