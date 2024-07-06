Denizli'de motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli\'de motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden sürücünün Denizli'de yaşayan annesini ziyarete geldiği öğrenildi. Okan Döken'in cenazesi bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde defnedilecek.

06.07.2024 12:31
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasından, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Sarayköy ilçesi Tekke Mahallesinde Denizli- Aydın otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; karşı yönden gelen otomobile Okan Döken (24) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Okan Döken yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalelerine rağmen motosiklet sürücüsü genç sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürçünün Denizli'de Yaşayan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden Okan Döken'in Buharkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Akın Döken'in oğlu olduğu öğrenildi.

Okan Dökenin cenazesi bugün Aydın'ın Buharkent ilçesinde toprağa verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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