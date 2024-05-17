Denizli'de Motosiklet ve Traktör Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet ve Traktör Kafa Kafaya Çarpıştı

Denizli\'de Motosiklet ve Traktör Kafa Kafaya Çarpıştı

Denizli'nin Güney ilçesinde, motosiklet sürücüsü traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu, ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

17.05.2024 11:56
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Denizli'nin Güney ilçesinde iki aracın aracından geçerken ara yoldan çıkmaya çalışan traktörü fark etmeyen genç sürücünün kullandığı motosiklet traktörle kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Güney ilçe merkezinde bulunan Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakasız olduğu öğrenilen motosikletiyle seyir halinde olan 23 yaşındaki Yalçın Yakapınar, karışan gelerek yolun soluna park etmek minibüs ile karşı yönden yaklaşan hafif ticari aracın arasından geçerek yoluna devam etmek istedi. Park etmeye çalışan minibüsün görüş açısını kapatması nedeniyle yan yoldan caddeye çıkmaya çalışan traktörü fark etmeyen motosiklet sürücüsü, traktör ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudundaki kırıklar nedeniyle ameliyata alınan Yalçın Yakapınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletin iki aracın arasında geçtikten birkaç saniye sonra önüne çıkan motosikletle kafa kafaya çarpıştığı ve sürücüsün savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Motosiklet ve Traktör Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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