Denizli\'de motosiklete çarpan otomobil kaçtı

Denizli Merkezefendi ilçesinde motosiklete çarpan otomobil, yaralı motosiklet sürücüsüne aldırış etmeksizin olay yerinden kaçtı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Menderes Bulvarında saat 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.K.'ın kullandığı 20 F 4300 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan S.F. kullandığı 34 BKK 864 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü gören S.F. olay yerinden yaya şeklinde kaçtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık Ekiplerinin olay yerindeki müdahalerinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu olay yerine gelen ekipler çalışmalar sonucunda kaçan şahıs yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ