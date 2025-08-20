Denizli'de Nişanlı Çiftin Feci Kazası - Son Dakika
Denizli'de Nişanlı Çiftin Feci Kazası

20.08.2025 11:02
Denizli'de doğum günü partisinden dönen nişanlı çift, alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybetti.

Denizli'de doğum günü partisinden dönen nişanlı çift, ağaca saplanan otomobilde can verdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada; İbrahim Baran Tuncer'in (23) doğum gününü için nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşları tarafından parti düzenlendi. Kutlamanın ardından nişanlı çift, 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın kullandığı 20 R 9599 plakalı Nissan marka otomobille eve doğru yola çıktı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adeta ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü Sabri Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen nişanlı çiftin yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, alkollü doğum günü partisinden dönen nişanlı çiftin ölümüyle sonuçlanan kaza, bulvar üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki ağaca çarptığı anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

