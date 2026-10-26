Denizli'de okullar yedi bakanlık protokolüyle 1-4 öncelik derecesine ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli'de okullar yedi bakanlık protokolüyle 1-4 öncelik derecesine ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli\'de okullar yedi bakanlık protokolüyle 1-4 öncelik derecesine ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de okulların güvenliğine yönelik çalışmalar, yedi bakanlığın imzaladığı iş birliği protokolüyle hız kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okulların doldurduğu ölçekle okulları 1, 2, 3 ve 4. öncelik derecesine ayırdı; okul müdürleri kurul toplantıları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda, yedi bakanlık tarafından imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Denizli'de okul güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla düzenlenen toplantının ardından çalışmalar hızlandırıldı.

Bu kapsamda, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından risk değerlendirmesi ve planlama çalışmaları çerçevesinde Okul Durum Değerlendirme Ölçeğinin tüm okullar tarafından doldurulması sağlandı. Ölçek doğrultusunda okulların 1, 2, 3 ve 4. öncelik derecelerine ayrılarak okul güvenliğine ilişkin değerlendirmeler, ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildi. Okulların güvenliğine yönelik risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyla il genelinde okul müdürleri kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda okul kolluk görevlileri ve irtibat görevlileriyle iletişim halinde güncel bilgilerin paylaşılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması planlandı.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim Müdürlüğü3. SayfaDenizliGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
2-0’dan döndüler Selçuk Şahin’in sevinci geceye damga vurdu 2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı Sıfır Bir oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı
“Mucize bitki“ hayatını kurtardı Kilosunu 950 bin liraya satıyor "Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
14:51
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
14:49
Alarmları kurun İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
14:01
Terör örgütü PKK Sincar’dan çekiliyor Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! Bölgeye yıllar sonra Irak bayrağı asıldı
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:09
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Hikmet Tuğsuz Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 14:53:35. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de okullar yedi bakanlık protokolüyle 1-4 öncelik derecesine ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei