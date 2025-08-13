Denizli\'de Orman Yangını

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. - DENİZLİ