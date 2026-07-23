Acıpayam’daki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumafşarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.