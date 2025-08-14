Denizli\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, şiddetli rüzgara rağmen hava ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar ve Gölcük mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, dün öğleden sonra saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Acıpayam ve Çameli Orman İşletme Müdürlüklerinde görevli ekipler sevk edildi. Yangının devam ettiği arazinin sarp, kayalık ve rüzgarın da şiddetli olması çalışmaları zorlaştırsa da, orman ekipleri alevlere 8 dakika gibi kısa sürede müdahale etti.

Blok orman sahasında, saatteki hızı 25 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan yangının, havanın kararmadan çevrelenmesi için zamana karşı büyük bir mücadele verildi. Havadan 1 uçak ve 7 helikopterin yanı sıra karadan ise 24 arazöz, 3 iş makinesi, 20 ilk müdahale aracı ve 184 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangın, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Hızlı müdahale sayesinde 500 hektar blok orman sahası yanmaktan kurtarıldı. - DENİZLİ