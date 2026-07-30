Denizli'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıktı

Denizli\'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıktı
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Hava sıcaklıklarındaki artış ve nem düşüşü orman yangın riskini artırdı, vatandaşlar uyarıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve nem oranının kritik seviyelere gerilemesiyle birlikte orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını belirtildi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, son günlerde hava sıcaklıklarının ani yükselmesi ve nem oranının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle artan orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, mevcut meteorolojik şartlarda en küçük bir kıvılcımın dahi büyük felaketlere yol açabileceği belirtilerek, ormanların korunması için vatandaşların belirlenen kurallara titizlikle uyması istendi. Açıklamada, ormanlık alanlarda ve yakınlarında hiçbir gerekçeyle ateş yakılmaması, mangal yakılmasına izin verilen mesire alanlarında ise belirlenen saatlere uyulması gerektiği vurgulandı. Yol kenarlarına sönmemiş sigara izmariti atılmaması, cam şişe ve cam kırıkları gibi yangına neden olabilecek atıkların doğaya bırakılmaması çağrısında bulunuldu.

Tarla, bağ ve bahçe temizliği amacıyla anız veya ot yakılmaması gerektiğine dikkat Bölge Müdürü Köle açıklamasında, rüzgarla taşınabilecek tek bir kıvılcımın dahi büyük bir yangına dönüşebileceği ifade etti. Vatandaşlardan ayrıca "Ormanlık Alanlara Giriş Yasakları" kapsamında alınan kararlara ve sınırlamalara eksiksiz şekilde uymalarını istedi.

Çiftçilere de özel uyarı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan ihmali nedeniyle çıkmaktadır. Yangınların çok büyük bir kısmı, maalesef 'Bir şey olmaz' denilerek orman dışı alanlarda yakılan ateşlerden, anız ve bahçe temizliğinden, piknik ateşinden, çevreye atılan sönmemiş izmaritlerden gibi ihmallerden başlamaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü olarak, yeşil vatanımızı korumak adına tüm personelimiz ve araçlarımızla 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. Ancak bu büyük mücadelede siz değerli basın mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın desteği hayati önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Orman Yangını Riski Zirveye Çıktı - Son Dakika

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