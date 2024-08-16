Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz bir şekilde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

16.08.2024 12:18
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Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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