Denizli'de pamuktan iplik üreten fabrikada yangın çıktı, 2 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Denizli'de pamuktan iplik üreten fabrikada yangın çıktı, 2 işçi hastanelik oldu

Denizli\'de pamuktan iplik üreten fabrikada yangın çıktı, 2 işçi hastanelik oldu

Denizli'de pamuktan iplik üreten bir fabrikada çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının pres makinesinden kaynaklandığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 22:32  Güncelleme: 22:34
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Denizli'de pamuktan iplik üreten fabrikada pres makinesinden yangın çıktı. Dumanı fark ederek müdahalede bulunan 2 işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iplik üreten bir fabrikada yangın çıktı. Vardiya sistemi ile fabrikada çalışan işçiler dumanı fark ederek müdahale etmek istedi. Bir yandan yangına müdahale eden işçiler diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika adete duman altı olduğu görüldü. Yangına müdahale eden iki işçi ise dumandan etkilendi. Etkilen iki işçi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yaptığı kontrollerde yangının pres makinesinden kaynaklı çıktığı değerlendirdikleri öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de pamuktan iplik üreten fabrikada yangın çıktı, 2 işçi hastanelik oldu - Son Dakika

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