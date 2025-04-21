Denizli\'de Park Kavgasında Kadın Yaralandı

Denizli'de mobilya mağazasının önündeki park kavgasında kadın müşteri silahla omzundan yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan K., otomobilini Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya mağazasının önüne park etti. Bu esnada Batuhan K.'nın yanına gelen Burak H., kamyonetiyle mal indireceğini söyleyip aracı çekmesini istedi. Bu talebi reddeden Batuhan K. ile Burak H. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan K. yanındaki tabanca ile rastgele ateş açtı. O esnada mağazada müşteri olarak bulunan Serpil Kaşlı omzundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Serpil Kaşlı'yı ambulansla hastaneye sevk ederken polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Batuhan K.'yi olayda kullanılan silah ile birlikte kısa sürede yakaladı. Olayda yaralanan Serpil Kaşlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ