Denizli'de Parkta Taciz Şoku

Denizli'de alkollü şahıs parkta oturan iki genç kızın yanına giderek taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirtilen şüphelinin daha öncesinde de genç iki kızı takip ettiği tespit edildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Çamlık Bulvarı'nda bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; B.K. (24) ve E.D. (23) isimli iki genç kız, sohbet etmek için parka gittikleri sırada, yanlarına oturan şüpheli, temas etmeye çalışıp hakaretlerde bulundu. Çevredeki vatandaşlarda dahil olunca arbede yaşandı. Ardından şüpheli arkadaşıyla birlikte motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Genç iki kız tacize uğradığını belirterek polis ekiplerine başvurdu. 21 Haziran Cumartesi günü yaşanan olayda, genç iki kız şüphelinin alkollü olduğunu ve kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Şüpheli daha öncesinde de kızları takip ediyormuş

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay sonrası olay yerinden plakasız motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin kızları daha önceden de takip ettiğini tespit etti. Şüpheli yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

"Temas ederek yanımıza oturdu, küfür etmeye başladı ve sonrasında kavga çıktı"

Tacize uğradıklarını belirten B.K. polis ifadesinde, şüphelinin yanlarına gelerek kendilerine temas ettiğini ifade ederek,

"Tanımadığımız alkollü biri yanımıza geldi ve bana temas ederek yanıma oturdu. Daha sonrasında önümde duran bardaktaki çayımı döktü ve bize küfür etmeye başladı. Sonra etrafımızdakiler toplandı. Aramızda kavga çıktı. Şüpheli arkadaşıyla birlikte motora binerek kaçtı" dedi.