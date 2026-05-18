Rüşvet ve ihale operasyonunda 12 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye idareci ve çalışanları ile firma yetkililerinin yer aldığı 13 kişi, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yapıldığı, bulanan delillere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, bu sabah saatlerinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgulamaları tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti 12 için tutuklama, 1 kişi için ise adli kontrolle serbest bırakılma kararına hükmetti. - DENİZLİ