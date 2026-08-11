Denizli’de hareket halindeki otomobil alev aldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde hareket halindeyken bir anda alev alan otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi Behçet Uz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilden birden alevler yükselmeye başladı. Aracın alev aldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Buldan Şubesi ekipleri sevk edildi. Kasa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Meydana gelen yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.