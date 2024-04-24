Denizli'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Denizli\'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

24.04.2024 10:41
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Denizli'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alev alan araç hurdaya dönüştü.

Olay, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı önce duman ardından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü emniyet şeridinde durarak bir yandan yangına müdahale etti, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otomobilde başlayan ve kısa sürede etkili olan yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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