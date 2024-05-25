Denizli'de Silahlı Saldırı: Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Silahlı Saldırı: Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı

Denizli\'de Silahlı Saldırı: Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı

Denizli'nin Güney ilçesinde tarladan dönen bir karı koca, evlerine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kocası ağır yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

25.05.2024 18:46
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Denizli'nin Güney ilçesinde tarladan dönen karı koca, evlerine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

Olay, Denizli'nin Güney ilçesi Üç Eylül Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarladan evlerine dönen Yaşar Akdağlı ve Cennet Akdağlı (55) evlerinin bahçesinde kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Akdağlı çiftinden Cennet Akdağlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaşar Akdağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenilirken, eşi Cennet Akdağlı'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve ya şüphelilerin kimlik tespit ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Silahlı Saldırı: Kadın Öldü, Koca Ağır Yaralandı - Son Dakika

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