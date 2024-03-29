Denizli\'de Siparişi Teslim Etmeye Giden Motokuryenin Ölümüne Neden Olan Sürücü Teslim Oldu

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Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken, hatalı sollama yapan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokuryenin ölümüne neden olan firari sürücü teslim oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana gelen kazada; bir dönercide çalışan 25 yaşındaki motokurye Aziz Soysaç, gece gelen paket siparişini yerine ulaştırmak için 20 ALJ 110 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Aziz Soysaç, kullandığı motosikletle seyir halindeyken Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi yakınlarında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 CNM 885 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin ön camını parçalayan Aziz Soysaç ağır yaralanırken; paramparça olan motosikletinin parçaları ise 50 metrelik bir bölgeye saçıldı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aziz Soysaç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Motokurye, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekmek parası için çalışan motokurye Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olan sürücü, kazanın ardından olay yerinde firar etti. Bölgeden yaya olarak uzaklaşan, araçta telefonu ve ruhsatı bulunan Nevin G. ise ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araç sahibi Nevin G., ifade işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Motokurye Aziz Soysaç'ın ölümüne neden olan ve kazanın ardından firar eden sürücünün İzzet A., olduğu tespit edildi. Çarptığı motosikletliyi ölüme terk ederek kaçan İzzet A., bugün akşam saatlerinde teslim oldu. Sürücünün ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - DENİZLİ