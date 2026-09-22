Denizli'de sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 13 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 13 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Denizli\'de sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 13 şüpheliden 12\'si tutuklandı
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Denizli'de polisin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; adres aramalarında uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Denizli'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kamuoyunda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı çalışma kapsamında il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 35 parça halinde bin 604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (uç) maddesi, 9 parça halinde 16,5 gram metamfetamin, 89 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli'de sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 13 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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