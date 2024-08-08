Denizli'de sosyal medyadan video paylaşan motosikletliye 12 bin lira ceza - Son Dakika
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Denizli'de sosyal medyadan video paylaşan motosikletliye 12 bin lira ceza

Denizli\'de sosyal medyadan video paylaşan motosikletliye 12 bin lira ceza

Denizli'nin Buldan ilçesinde sosyal medyadan 'Ya hızlı ol ya da paket' başlığıyla video paylaşan motosikletli, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanan sürücüye 12 bin 98 TL ceza kesildi.

08.08.2024 10:44
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Denizli'de sosyal medyadan "Ya hızlı ol ya da paket" başlığıyla video paylaşan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletli gence 12 bin lira ceza kesildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan olayda; sosyal medya hesabından "Ya hızlı ol ya da paket" başlığıyla video paylaşan genç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, videoya yer alan motosikletin plakası ve sürücüsü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından arkadaşlarıyla birlikte bir akaryakıt istasyonunda görülen genç, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne yaptığı kural ihlallerinden dolayı 2918 Sayılı Trafik Kanunu gereğince "Yetersiz Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak, Dur İhtarına Uymamak, Tehlikeli Şerit Değiştirmek ve Araç Plakasında Okunmayacak Şekilde Değişiklik Yapmak" maddelerinden toplamda 12 bin 98 TL idari yaptırım uygulandı. Genç sürücü hakkında ayrıca "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Vermek veya Ele Geçirmek" suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de sosyal medyadan video paylaşan motosikletliye 12 bin lira ceza - Son Dakika

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