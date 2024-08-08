Denizli'de tarihi binadaki fırının bacasından çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Denizli'de tarihi binadaki fırının bacasından çıkan yangın söndürüldü

Denizli\'de tarihi binadaki fırının bacasından çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasından çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

08.08.2024 16:53
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Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi binada faaliyet gösteren fırının bacasından çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi Hamamboğazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasından alev ve dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacada başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de tarihi binadaki fırının bacasından çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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