Denizli\'de Tarihi Eser Operasyonu

3.Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda Lidya dönemine ait yüzlerce yıllık altın lüpeler, kolye ve saç iğnesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işledikleri belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak eşzamanlı operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyon neticesinde M.Ö. 4 yüzyılda Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ