Denizli'de Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Denizli'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Denizli\'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Denizli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı, atölye kullanılmaz hale geldi.

16.09.2024 12:31
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Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun çabalar sonucunda kontrol altına alınan yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyeye saran duman ve alevlerin fark edilmesi sonucu çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Gümüşler, Kayalık ve Bahçelievler itfaiye ekipleri, yangına yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika

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