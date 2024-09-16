Denizli\'de Tekstil Atölyesinde Yangın

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Denizli'de tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun çabalar sonucunda kontrol altına alınan yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyeye saran duman ve alevlerin fark edilmesi sonucu çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Gümüşler, Kayalık ve Bahçelievler itfaiye ekipleri, yangına yoğun çabalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ