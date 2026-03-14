Denizli'de Tır Kazası: Dorse Yola Savruldu
Denizli'de Tır Kazası: Dorse Yola Savruldu

Denizli\'de Tır Kazası: Dorse Yola Savruldu
14.03.2026 11:38
Denizli'de tırın açık damperinin yön tabelasına çarpması sonucu dorse yola savruldu, can kaybı yok.

Denizli'de seyir halindeki tırın damperi açık kalması sonucu yol üzerinde bulunan yönlendirme tabelasını çarpması sonucu dorse, çekiciden ayrılarak yola savruldu. Yola savrulan dorsenin bir araca çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Pınarkent'ten Akhan istikametine seyir halinde olan bir tırın damperinin açık kalması sonucu, yolda bulunan levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi çekiciden ayrılarak yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından kısa süreli trafikte aksama yaşanırken yoldan kaldırılan dorsenin ardından güvenli bir şekilde yol tekrar eski haline döndü. Kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Tır Kazası: Dorse Yola Savruldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Denizli'de Tır Kazası: Dorse Yola Savruldu - Son Dakika
