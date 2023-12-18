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Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Arkadan çarptığı otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyere çarparak aracın ters dönmesine neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Denizli\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
18.12.2023 - 10:16,  Güncelleme: 10:24
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Denizli'de arkasından çarptığı otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpan araç ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AGC 881 plakalı aracıyla seyir halinde olan M.A.K., önünde ilerleyen M.M. yönetimindeki 34 CUC 216 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen M.M. yönetimindeki otomobil korkuluk demirlerine çarpmasının ardından takla atarak ters döndü. Kazanın etkisiyle yola saçılan parçalar ana yol üzerinde ilerleyen A.O.U. yönetimindeki 20 AE 2399 plakalı hafif ticari aracın ön camında hasara yol açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen araçtan M.M.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan M.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, hasarlı araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Dokuzkavaklar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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