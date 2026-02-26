Evde bakım personeli görev yolunda hayatını kaybetti - Son Dakika
Evde bakım personeli görev yolunda hayatını kaybetti

Evde bakım personeli görev yolunda hayatını kaybetti
26.02.2026 09:56  Güncelleme: 09:57
Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, görev için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazasının ardından bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, görev için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazasının ardından bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ede Bakım Hizmetleri personeli Kadriye Şakır, 18 Şubat'ta Acıpayam ilçesi Gölcük-Alcı karayolunda göreve gittiği sırada trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgilere göre, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan evde bakım hizmet aracının kamyonla çarpışması sonucu ağır yaralanan Kadriye Şakır, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Şakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 25 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Kadriye Şakır'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Son Dakika

