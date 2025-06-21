Denizli\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Denizli'de gece saatlerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli- Babadağ karayolu üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Helvacıoğlu (33) motosiklet ile seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Helvacıoğlu motosikletinden savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen motosiklet sürücüsü Ali İhsan Helvacıoğlu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Helvacıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ