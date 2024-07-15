Denizli'de trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli\'de trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Çetin'in oğlu Hasan Çetin (6) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.07.2024 08:48
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Denizli'de tali yoldan ana caddeye çıkan araçların çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İbrahim Çetin idaresindeki 35 NHG 38 plakalı araç, tali yoldan ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü İbrahim Çetin'in idaresindeki araçta ise yangın çıktı. Kazada yolcu konumunda olan Çetin'in oğlu Hasan Çetin (6) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Çetin, yapılan sağlık müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hasan Çetin, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hallaçlar Mezarlığına defnedildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de trafik kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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