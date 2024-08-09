Denizli'de tüp deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Denizli'de tüp deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli\'de tüp deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tüp deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

09.08.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Denizli'de tüp deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı bir tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tüp deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Depoda bulunan tüplerde çıkarılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek müdahale edildi. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de tüp deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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