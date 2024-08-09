Denizli\'de tüp deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'de tüp deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı bir tüp deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tüp deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Depoda bulunan tüplerde çıkarılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek müdahale edildi. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ