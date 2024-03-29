Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından 2 parça halinde 836 gram reçine esrar maddesi çıktı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi aldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada, şahsın ayakkabısının içine gizlenmiş 2 parça halinde 836 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 836 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gürpınar'da seyir halindeki bir araçtan kedinin üzerine şişe atıldı. Olay, araç kamerası tarafından görüntülendi ve sosyal medyada yayıldı. Gözaltına alınan sürücüye toplamda 2 bin 70 TL ceza uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde bir çiftlik evine kaçak havai fişek imalathanesi kurulduğu ihbarını aldı. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirdi ve olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 181 adet gümrük kaçağı puro ile 25 adet gümrük kaçağı paket sigara ele geçirildi. Operasyonda ayrıca cinsel içerikli ürünler, sigara sarma kağıdı ve gümrük kaçağı alkol de bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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Denizli'de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada bir araç şarampole düşerken diğer araç ise yola savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
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