Denizli\'de \'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları\' Konulu Yarışma Ödülleri Verildi

Denizli'de 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Denizli'de 7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Verem Savaşı Dispanseri ve Denizli Verem Savaşı Derneği işbirliğiyle 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenerek dereceye giren öğrencilere ödül verildi. 77. Verem Eğitimi ve Propaganda haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim ve kompozisyon yarışması törenine Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Bülent Bilgiç, yarışmada dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Denizli Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Bülent Bilgiç, bu yarışmaların devlet dernek işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu ve yarışma sayesinde gelecek nesli oluşturacak çocuklarda verem hastalığı hakkında bilinçlenme sağlandığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu, verem hastalığı hakkında bilgi vererek bulaşıcı özelliği nedeniyle dünyanın hala dörtte birinin tüberküloz mikrobuyla karşı karşıya kaldığını, her yıl da bu tüberküloz enfeksiyonu olan kişilerden yüzde 10 oranında yeni verem hastaları ortaya çıktığına değindi ve hastalıkta erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan da Denizli'de hizmet yürütürken kamu sivil toplum işbirliğinin yanında kurumlar arası işbirliğine de önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Bir ülkenin en önemli sermayesi beşeri sermayedir. Beşeri sermayenin kalkınmasında ki en önemli enstrüman ise eğitimdir. Bu bilinçle olaylara yaklaşırsak çok kıymetli Denizli İl Sağlık Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz bu projelerimizin önemi de kat ve kat artmaktadır. Bireyi bir kuş olarak nitelendirdiğimizde kuşun bir kanadının akademik başarı olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir kuşun da tek kanatla uçmayacağını görüyoruz. Sadece akademik başarı hiçbir şekilde yetmiyor. Kuşun diğer kanadı ise veremle mücadele gibi ya da milli değerlerimiz gibi, ahlaki ve manevi değerlerimiz gibi değerlerimizi, vatandaşlık bilincini oluşturma noktasında ki bütün argümanları öğrencilerimize kazandırmak için gece gündüz tüm eğitim irfan ordumuzla hep beraber çalışıyoruz. Tabii çalışırken de hem kamu-sivil toplum işbirliğini önemsiyoruz hem de kıymetli İl Sağlık Müdürlüğümüzün riyasetinde olduğu gibi İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla işbirliğini çok önemsiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. Elbette ki eğitim profesyonellerin işi ama ortak paydamız çocuk olduğu için, gelecek nesillerimiz onlar olduğu için tüm paydaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Verem Haftasında bu farkındalık oluşturma etkinliğini düzenleyen başta İl Sağlık Müdürlüğümüzün riyasetinde olmak üzere tüm hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve projenin sahada yaygınlaştırılması için canla başla çalışan meslektaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

2022 yılında dünyada yaklaşık 10,6 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıktığını ve 1,3 milyon insanın tüberkülozdan hayatını kaybettiğini belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de gelecekte veremsiz günler dileyerek, "Sağlık Bakanlığımız olarak hemen hemen her haftayı bir hastalığa adamış gibiyiz. Bu haftalar vesilesiyle bu hastalıklara dikkat çekmek, okullarımızda bir bilinçlenme oluşturmak istiyoruz. Özellikle siz gençlerin bu konuları bilmesini istiyoruz. Çünkü gelecek nesilleri büyütecek olan ve yetiştirecek olan sizlersiniz. Bunları bilirseniz hem etrafınıza anlatabilirsiniz hem yetiştireceğiniz çocukları bu tedbirleri alarak yetiştirebilirsiniz. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Biliyorum ki bu yarışmaya katılan arkadaşlarım ödül alsın ya da almasın, bu işe gönül veren öğretmenlerimiz, çok kıymetli öğrencilerimiz hepsi bu konuyla ilgili bir bilinçlenme yaşadı bu süreçte, çok güzel resimler yapıldı, çok güzel kompozisyonlar yazıldı. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz çok ciddi bir pandemi dönemi geçirdik ve birçok insanımızı pandemide kaybettik. Baktığımızda verem hastalığı, COVID-19'dan sonra en çok ölüme sebep olan bulaşıcı hastalıktır. Hala değerini devam ettiriyor. Dünya Sağlık Örgütünün hedefi 2030 yılında veremi dünyadan kaldırabilmek, o zamana kadar belki bunu sağlayamasak da en azından ölümlerin yüzde 90'ını azaltmak istiyoruz. Hastalık bulaşmış olan insanları da en az yüzde 80 azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabilir miyiz, elbette ki ulaşabiliriz. İnsanoğlunun baş edemediği hiçbir konu yoktur. Bununla da baş edeceğiz. İlimizde takip ettiğimiz aktif verem hasta sayılarımız yıllara göre giderek azalmakta olup yine de hala yok olmuş değil. İnşallah gelecekte veremsiz, sağlıklı, güzel günler diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Resim alanında Pamukkale Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu'ndan Tuna Orhan 1., Merkezefendi Hayırseverler Ortaokulu'ndan Zeynep Selin Kuzdere 2., Pamukkale Hürriyet Ortaokulu'ndan Hasıba Muhammadi 3. oldu. Komposizyon yarışmasında da Kale Mustafa Şipar Anadolu Lisesi'nden Betül Aday 1., Acıpayam Anadolu Lisesi'nden Şeyda Birgin 2., Pamukkale Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden İpek Elif Şahin 3. oldu. Ayrıca Doğrudan Gözetimli Tedavi çalışmalarında başarılı olan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi. - DENİZLİ