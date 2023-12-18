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Denizli'de yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan Leyla Yavaş (76), uzun süredir haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli\'de yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
18.12.2023 - 13:16,
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kendisinden uzun zaman haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi 621 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden uzun zaman haber alınamayan Leyla Yavaş'ı (76) yakınları yalnız yaşadığı evinde yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yavaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan işlemlerin tamamlanması ile Yavaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Merkezefendi, Denizli, Son Dakika

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