Denizli\'de yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kendisinden uzun zaman haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi 621 Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden uzun zaman haber alınamayan Leyla Yavaş'ı (76) yakınları yalnız yaşadığı evinde yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yavaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan işlemlerin tamamlanması ile Yavaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ