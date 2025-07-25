Denizli\'de Yangın Kontrol Altında

Denizli'de yanan evden ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleler ile büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Sandalcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir nedenle yanan evdeki alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, vatandaşlarda kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırdığı görüldü. Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 6 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel alevlere müdahalede bulundu. Yangının bir kısmı ekiplerin müdahalesi sonrası büyük ölçüde kontrol altına alındı. - DENİZLİ